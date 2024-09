La coopération de l'Iran avec l’AIEA se poursuit de manière stable (Eslami)

Mohammad Eslami, chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA) a déclaré : « Au premier jour de la 68e réunion annuelle de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, j'ai rencontré et discuté avec Rafael Grossi, Directeur général de l'AIEA à Vienne. »

« Au cours de cette réunion, la proposition de l'Agence internationale de l'énergie atomique d'utiliser les opportunités et les capacités nucléaires de la République islamique d'Iran a été soulevée » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Il a été annoncé à M. Grossi que nous poursuivons sérieusement le développement de l'industrie nucléaire iranienne dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, soutenue par l'AIEA. »

« J'ai eu une conversation positive lors de la réunion avec le directeur général de l'agence, ce qui est considéré comme un pas en avant ; Le message le plus important de cette réunion était que le monde sache que les relations de l'Iran avec l'Agence se poursuivent de manière stable et que ce processus ne sera en aucun cas perturbé et que nous maintiendrons ce processus positif » a indiqué Eslami.