Détails des rencontres du chef de l’OIEA en marge de de la 68e réunion annuelle de l’AIEA

Mohammad Eslami, chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA) a écrit sur son compte X : « En marge de la 68ème Conférence générale annuelle de l'Agence internationale de l'énergie, les représentants de la République islamique d'Iran ont rencontré et discuté avec les hauts responsables des pays concernant le développement de la coopération bilatérale et de la diplomatie nucléaire. »

« Au cours des deux derniers jours, nous avons eu des entretiens avec les responsables de la Russie, de la Hongrie, de la Norvège, ainsi qu'avec le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, concernant le développement de la coopération et, dans les prochains jours, des réunions auront lieu avec d'autres représentants des pays membres de l'AIEA » a-t-il ajouté.

« J'ai eu une conversation positive lors de la réunion avec le directeur général de l'agence, ce qui est considéré comme un pas en avant ; Le message le plus important de cette réunion était que le monde sache que les relations de l'Iran avec l'Agence se poursuivent de manière stable et que ce processus ne sera en aucun cas perturbé et que nous maintiendrons ce processus positif » a indiqué Eslami.