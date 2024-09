Explosion de centaines de bipeurs au Liban : Le Hezbollah se dit prêt défendre le Liban à tous les niveaux et dans les différentes unités

Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué : « Vers 15h30 le mardi 17-09-2024, un certain nombre de bipeurs appartenant à un certain nombre de travailleurs dans diverses unités et institutions du Hezbollah ont explosé, et ces explosions, dont les causes ne sont pas encore claires, ont conduit à la (mort) d'une fille et de deux frères et à la blessure d'un grand nombre de personnes souffrant de blessures diverses. »

Il a ajouté : « Les services compétents du Hezbollah mènent actuellement une enquête sécuritaire et scientifique à grande échelle pour déterminer les causes de ces explosions simultanées, et les services médicaux et sanitaires soignent les blessés dans un certain nombre d'hôpitaux dans diverses régions libanaises. »

Il a souligné que le groupe était « à tous les niveaux et dans les différentes unités, prêt à défendre le Liban et son peuple inébranlable ».