L'ennemi recevra certainement sa juste rétribution pour cette agression inique, là où elle compte et là où elle ne compte pas (Hezbollah)

Le Hezbollah a déclaré dans son deuxième communiqué d'aujourd'hui : Nous tenons l'ennemi israélien pour pleinement responsable de cette agression criminelle qui a également visé des civils et entraîné la mort d'un certain nombre de martyrs et la blessure d'un grand nombre de personnes.

Il a ajouté : Nos martyrs et nos blessés sont le titre de notre djihad et de nos sacrifices sur la route de Jérusalem, une victoire pour notre honorable peuple dans la bande de Gaza et en Cisjordanie et un soutien continu sur le terrain, et notre position de soutien et d'appui à la vaillante résistance palestinienne restera notre fierté et notre orgueil dans ce monde et dans l'au-delà.

Le parti a souligné que cet ennemi perfide et criminel recevra certainement sa juste rétribution pour cette agression pécheresse de là où il compte et de là où il ne compte pas, et Dieu est témoin de ce que nous disons.