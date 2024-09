Les relations Téhéran-Moscou se développeront de manière soutenue et continue (Pezeshkian)

Téhéran (IRNA)- Le président iranien Masoud Pezeshkian estime que l'approfondissement et le renforcement des relations et de la coopération entre l'Iran et la Russie minimiseront les effets des « sanctions » et des mesures injustes au détriment de l'Iran et de la Russie.

Le président Pezeshkian, lors d'une réunion mardi après-midi avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, qui est actuellement en visite à Téhéran, a évoqué « l'histoire constructive » des relations irano-russes, et a déclaré que le 14e gouvernement de la République islamique poursuivrait sérieusement les domaines de coopération et les mesures qui sont entrées en vigueur pour améliorer les liens bilatéraux. Se référant aux remarques de Shoigu sur les préparatifs d'une réunion bilatérale en marge du sommet BRICS de Kazan entre les présidents russe et iranien, Pezeshkian s'est réjoui des discussions fructueuses sur la coopération bilatérale, régionale et internationale des deux pays, y compris dans le cadre des BRICS, de Shanghai et de l'Union économique eurasienne. Pour sa part, M. Shoigu a indiqué que le président russe avait transmis un message aux hauts responsables de la République islamique d'Iran selon lequel « la position de Moscou concernant la coopération avec l'Iran sur les questions régionales n'a pas changé ». S'adressant au président Pezeshkian, le responsable russe de la sécurité a poursuivi : « Nous nous réjouissons de vous rencontrer en marge du sommet des BRICS à Kazan, en Russie».