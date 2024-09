Téhéran condamne fermement la déclaration anti-iranienne du Représentant de l'Union européenne et de cinq autres pays

« Il semble que le haut représentant de l'Union européenne, sous la pression de certains lobbies politiques et en continuant à insister sur des approches erronées antérieures sans prêter attention aux faits, a commis une autre erreur stratégique et dans une énième approche partiale, il a une fois de plus formulé des allégations sans fondement sur la République islamique d’Iran », déplore Nasser Kanani ce mardi 17 Septembre 2024.

Tout en mettant en garde contre l'hystérie des responsables de l'Union européenne et d'un très petit nombre de pays à adopter des positions ou à formuler des déclarations destructrices contre l’Iran, il a ajouté : « Nous recommandons que l'Union européenne et ce groupe de quelques pays qui souffrent d’illusion, se focalisent sur la tenue de la 14e présidentielle iranienne et avoir une compréhension réaliste et connectés aux faits, y compris le lien profond entre la nation, le gouvernement et l’Ordre de la République islamique, et s'abstenir ainsi de proférer des accusations absurdes et infructueuses et de poursuivre leur politique anti-iranienne vouée à l’échec.

Faisant référence à l'échec de la politique de recours aux sanctions des États-Unis, de l'Union européenne et de certains pays contre la République islamique d'Iran, Kanaani a souligné : « Une fois de plus, nous vous rappelons que non seulement persister sur des approches erronées et non constructives ne peut pas être une solution, mais encore , elle fait partie du problème lui-même d’autant plus que la poursuite d’une telle mauvaise approche contre l’Iran ne seront pas conformes à leurs intérêts.