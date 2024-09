Le régime sioniste tue 41000 personnes mais n'est confronté à aucune privation ! (Leader)

L'imam Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, a reçu en audience les médaillés iraniens et d'autres membres des délégations du pays qui ont participé aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. La réunion a eu lieu à la Husseinyah Imam Khomeiny le mardi 17 septembre 2024. Au cours de la réunion, l'imam Khamenei a souligné les capacités remarquables et la manifestation de « l'identité nationale, politique et religieuse » de la nation iranienne comme le principal résultat de la participation des athlètes iraniens à ces compétitions.

Le Guide suprême a exprimé une immense joie à l'occasion de rencontrer certains des enfants les plus chers et les plus glorieux de la nation, déclarant : « Avec vos médailles et votre comportement, vous avez apporté de la joie au cœur de la nation. Je vous remercie sincèrement, ainsi que les entraîneurs et toutes les personnes impliquées. »

Dans la suite de son discours, l’imam Khamenei a décrit les compétitions internationales comme des scènes où les nations mettent en valeur non seulement leur force physique et leurs capacités athlétiques, mais aussi leur force mentale et leur confiance en soi. « En plus de démontrer vos capacités professionnelles et sportives, à travers des actions significatives telles que le don de médailles aux enfants de Palestine et de Gaza, le maintien de votre hijab et de votre modestie, le fait de nommer la délégation d’après les Imams Infaillibles (SAWA) et la prise de selfies avec le drapeau palestinien, vous avez présenté et honoré vos capacités spirituelles ainsi que votre identité nationale-religieuse et islamique », a-t-il déclaré.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a également souligné les efforts continus des malveillants pour déformer « l’identité, la vérité et les croyances » de la nation iranienne. « Ils prétendent que les sentiments religieux se sont affaiblis en Iran, mais lorsque notre champion embrasse le Coran devant peut-être des centaines de millions de téléspectateurs et se prosterne en signe de gratitude [à Dieu], la réalité et l’identité de la nation iranienne, son adhésion à ses croyances et son dévouement à la grandeur nationale de l’Iran deviennent proéminents. De tels signes remarquables ont été mis en évidence dans votre performance », a-t-il fait remarquer.

Son Eminence a souligné l’optimisme que les champions sportifs apportent à la société grâce à leurs exploits médaillés, déclarant : « Certains individus se découragent à cause d’un incident physique mineur, mais lorsque notre jeune athlète fait preuve de force aux Jeux paralympiques alors qu’il est assis dans un fauteuil roulant, cela remplit d’espoir le cœur de tout le monde ».

L’imam Khamenei a souligné la tangibilité des doubles standards et des politiques biaisées des pays qui régissent le sport international lors des récents Jeux olympiques et paralympiques. Il a noté que si un pays est interdit de participer en raison de la guerre, le régime sioniste continue d’être inclus dans les compétitions, malgré le fait qu’il ait tué 41000 personnes, dont des milliers d’enfants, au cours de presque un an. »

Le Guide suprême de la Révolution islamique a ajouté que « ces doubles standards et ces politiques biaisées, comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, démontrent que malgré l’affirmation selon laquelle le sport est exempt de politique, les actions les plus motivées par la politique sont exercées dans le domaine du sport. »

Dans son discours, l’imam Khamenei s’est adressé aux responsables iraniens, les exhortant à soutenir les athlètes qui, en raison de leurs convictions nationales ou religieuses, choisissent de ne pas concourir contre les représentants du régime sioniste. Il a rappelé que ces athlètes font un sacrifice important et a conseillé aux responsables sportifs de prêter attention à ces athlètes dans le cadre de leurs fonctions.

Au début de cette réunion, M. Ahmad Donyamali, ministre iranien des Sports et de la Jeunesse, a rendu compte des réalisations des athlètes iraniens qui ont participé aux compétitions olympiques et paralympiques de Paris 2024. Il a fièrement déclaré : « Au total, le drapeau de notre bien-aimé Iran a été hissé 37 fois sur les sites de compétition. »

Lors de la réunion, Sareh Javanmardi, plusieurs fois médaillée d'or en tir aux Jeux paralympiques, Aryan Salimi, médaillé d'or en taekwondo aux Jeux olympiques de Paris, et Rouhollah Rostami, médaillé d'or iranien en haltérophilie, ont exprimé leur gratitude au nom des athlètes pour les prières, les messages de félicitations et le soutien qu'ils ont reçus du Guide suprême de la Révolution islamique. Ils lui ont également exprimé leur gratitude pour avoir souligné la signification spirituelle des gestes des champions iraniens dans ces compétitions.