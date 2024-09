Kanaani : Les crimes du régime sioniste contre Gaza sont une manifestation claire de l'inefficacité des organisations internationales

Nasser Kanaani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré ce matin (mercredi) lors de la Conférence pour une paix et du Dialogue mondial : « Un monde sans violence a été toujours le rêve de nombreuses personnes tout au long de l'histoire de l'humanité. Aujourd’hui plus que jamais, le monde a besoin de cet élément vital et précieux qu’est la paix juste. Les guerres du XXe siècle ont été très différentes du passé avec l’utilisation des nouvelles technologies, comme nous l’avons vu hier au Liban. »

« La gestion injuste des relations internationales a rendu la situation difficile et tant qu'il y aura quelques Etats agissant comme le directeur du monde, le monde restera tel qu'il est. L'inefficacité des organisations mondiale de maintien de la paix, l'absence de paix juste, l'extrémisme, le terrorisme et la violence sont les principaux obstacles à l'instauration d'une paix juste et durable dans le monde d'aujourd'hui. », a conclu le haut diplomate iranien.