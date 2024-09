L'état général de l'ambassadeur iranien au Liban reste bon

« J'ai rendu visite à M. Amani, l'ambassadeur de notre pays au Liban, il y a quelques minutes. Son état général reste bon », a écrit M. Bagherzadeh sur son site Internet.

« Une équipe de médecins iraniens qui est arrivée dans le pays pour aider les blessés libanais restera avec le personnel médical libanais aussi longtemps que nécessaire », a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt, l'ambassade d'Iran à Beyrouth avait qualifié de fausses les informations diffusées par les médias sur la perte de vue de l'ambassadeur. « Nous informons nos compatriotes et les représentants des médias que le traitement de l'ambassadeur Amani se déroule bien. Les rumeurs publiées sur l'état physique et la vue de M. Amani sont fausses », a déclaré la mission diplomatique dans un communiqué publié à X.