Nouvelle explosion de plusieurs appareils de communication à Beyrouth et dans d'autres régions du Liban

Suite à l’explosion de ces engins, un incendie s’est déclaré dans plusieurs appartements, voitures et sur les motos.

Les blessés causés par l'explosion des appareils de communication par téléavertisseur continuent d'arriver dans les hôpitaux.

Des sources libanaises locales affirment que des explosions se sont produites lors de l'enterrement des martyrs de la résistance à Dahiya

Les institutions de santé et de secours du Liban sont également en alerte et transfèrent les blessés à l'hôpital.

Selon des sources locales, l'explosion de téléavertisseurs à Beyrouth, Baalbek et dans d'autres villes du Liban a fait plusieurs blessés parmi les citoyens libanais.

L'agence de presse palestinienne Sama a également annoncé que les explosions d'aujourd'hui ne se limitent pas aux appareils de téléavertisseur et se sont également produites dans certains ordinateurs et autres appareils de communication sans fil.

L'agence de presse Reuters a également cité ses sources disant que les explosions d'aujourd'hui se sont produites dans des téléphones portables et sont différentes des explosions de la veille.

Certaines sources ont également annoncé que des téléphones portables, dont plusieurs iPhone, avaient explosé à l'intérieur d'un magasin de la ville de Saïda.