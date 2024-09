Exprimant sa sympathie au peuple libanais, le Président iranien appelle les organisations internationales à assumer leurs responsabilités

Dans son message, le Président de la RII a exprimé ses condoléances au peuple libanais après l'explosion de bipeurs et d’autres appareils de transmission partout au Liban, qui ont provoqué des milliers de morts et de blessés parmi les citoyens de ce pays, qualifiant la vague d'explosion des téléavertisseurs au Liban d’ « acte terroriste du régime d'occupation sans vergogne et sans considérer la différence entre les citoyens ordinaires et des forces combattantes ».

« Dieu est invincible et se venge, et le criminel sera certainement puni justement », peut-on lire toujours dans le message du Président iranien, Massoud Pezeshkian.

Dans la suite de ce message, le Président ajoute : « La République Islamique d'Iran condamne ce crime odieux qui a visé les Libanais et souligne son soutien au gouvernement et au peuple libanais. Nous demandons aux organisations internationales d’assumer leur responsabilité. Que Dieu protège le Liban et sa nation et fasse sa miséricorde aux martyrs et un prompt rétablissement aux blessés. »

Plutôt le Président iranien, Massoud Pezeshkian, a indiqué que les explosions par Israël de téléavertisseurs au Liban étaient une honte pour les pays occidentaux, en particulier les États-Unis qui soutenaient le régime d’Israël.

S’exprimant lors d’une réunion du cabinet à Téhéran, mercredi 18 septembre, Pezeshkian a déclaré que les explosions de téléavertisseurs au Liban étaient une nouvelle preuve du déclin des valeurs humaines en Occident qui ne voulait pas d’un cessez-le-feu à Gaza.

Acharnés dans la poursuite de leurs objectifs inhumains, les alliés occidentaux d’Israël n’adhèrent, a-t-il déploré, à aucun principe