L'Iran poursuit l'attaque contre son ambassadeur au Liban a appelle le Conseil de sécurité à condamner le crime israélien

Selon le journaliste de l'IRNA, Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a déclaré mercredi, heure locale, dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et aux présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU, que la République islamique d'Iran poursuivra l’attaque criminel contre son ambassadeur au Liban, qui a provoqué sa blessure.

« La RII poursuivra sérieusement l’affaire et se réserve ses droits, fondés sur le droit international, de prendre les mesures nécessaires pour répondre à ce crime odieux et à cette violation des lois », peut-on lire dans la lettre.

Le haut diplomate de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a ajouté : « Ce crime horrible, qui était généralisé, systématique et perpétré dans le but de tuer, de causer de grandes souffrances et de graves blessures à la population civile, est considéré comme un crime contre l'humanité. Cela montre que le régime sioniste, au-delà de ses crimes barbares, notamment des crimes de guerre et du génocide contre les Palestiniens, représente une menace sérieuse à la paix et à la sécurité régionales et internationales. Il est donc urgent de remédier à ces actions illégales et il revient donc à la communauté internationale d’agir rapidement pour mettre fin à l’immunité des autorités sionistes. »

Iravani a souligné : « Le secrétaire général des Nations Unies et le Conseil de sécurité devraient condamner fermement les actes terroristes et les crimes horribles commis par Israël contre le chef de la mission diplomatique de la République islamique d'Iran au Liban, ainsi que la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban et les attaques contre des civils libanais. »