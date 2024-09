Projet de résolution pour mettre fin à l'occupation israélienne: ferme soutien de l'Iran

Lors de sa 10e session extraordinaire d'urgence, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice concernant les conséquences juridiques des politiques et des actions du régime israélien dans les territoires palestiniens occupés, y compris Qods-Est (Jérusalem-Est).

Lors de ce vote, 124 pays se sont dits en faveur de cette résolution, 14 pays contre et 43 autres pays se sont abstenus. Toujours lors de la réunion, la République islamique d'Iran, dans la continuité de son soutien de toujours à la cause de la nation palestinienne opprimée et contre la politique d'occupation et d'agression du régime sioniste, a voté pour.

Compte tenu de l’urgence de la situation et de l’importance de mettre fin à l’occupation de la Palestine et à la politique d’apartheid et aux actions du régime israélien contre les Palestiniens, la République islamique d’Iran a voté en faveur de la résolution rédigée à cet égard.

La République islamique d'Iran a également souligné que la communauté internationale devrait contraindre le régime d’Occupation israélien à permettre à tous les Palestiniens réfugiés et déplacés de retourner sur leurs terres et à restituer leurs biens. Le régime d’apartheid doit être contraint à verser des indemnisations à toutes les personnes blessées dans les territoires palestiniens occupés.