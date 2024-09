Le terrorisme du régime d’Occupation sioniste provoque la haine et le dégoût (Porte-parole du gouvernement iranien)

Téhéran - IRNA - Le porte-parole du gouvernement iranien a qualifié de « cause de haine et de dégoût » le terrorisme du régime sioniste et a souligné la disponibilité du gouvernement de la République islamique à fournir une aide aux blessés de cyber terrorisme israélien au Liban.

Réagissant à explosions sanglantes d’appareils de communication survenues à plusieurs endroits à travers le Liban, Fatemeh Mohajerani, la porte-parole du gouvernement iraien, a écrit sur le réseau social X, le mercredi soir 18 septembre 2024 : « Le terrorisme du régime sioniste suscite la haine et le dégoût. » « L'acte criminel d'hier mardi dans l'explosion d'appareils de communication et le crime d’aujourd’hui, mercredi dans l'explosion d'appareils sans fil des membres du Hezbollah libanais, qui a provoqué des centaines de morts et blessés parmi les citoyens libanais, sont condamnés. Mohajerani a souligné : Le gouvernement de la République islamique est disposé entrer en aide pour secourir les personnes blessées dans ce crime.