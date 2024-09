L'unité et la cohésion de nous, musulmans, augmentent notre pouvoir (Président Pezeshkian)

Lors de la 38ème Conférence internationale de l'unité islamique, en présence de penseurs et d'érudits de différents pays islamiques, le Dr Masoud Pezeshkian a déclaré : Nous devons nous donner la main car l'unité et la cohésion de nous, musulmans, augmentent notre pouvoir.

Le président a poursuivi : Mon slogan dans le pays est que nous devons nous donner la main, l'unité et la cohésion de nous, musulmans, peuvent accroître notre force.

Il a fustigé l'inaction des nations musulmanes face aux actions criminelles d'Israël à l'encontre du peuple palestinien et à la destruction des hôpitaux et des mosquées.

Il a poursuivi : « 2 ou 3 millions d'Israéliens détruisent les musulmans, tuent des femmes, des enfants, des vieux, des jeunes et des malades, parmi eux, bombardent des hôpitaux et des mosquées et nous le regardons les bras croisés. »

« Israël ose commettre ces crimes parce que nous ne sommes pas ensemble », a-t-il déploré.

Il a ajouté : « Israël commet des crimes parce que nous n'avons pas de vision commune et de dialogue entre nous, nous n'avons pas d'unité islamique, nous nous battons pour des choses banales, la prière et le jeûne sont pour l'unité, si vous ne vous unissez pas, pourquoi le faire ? Pourquoi on prie et on jeûne ? »

Le président a poursuivi : « La prière signifie l'unité entre les musulmans, signifie avoir un langage et une vision communs, signifie que les non-musulmans n’ose pas faire ce qu'ils veulent contre les musulmans. »