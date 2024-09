Israël devra faire face à des représailles sévères (Nasrallah)

L'ennemi a franchi toutes les lignes rouges et toutes les lois dans cette attaque. Il s'agit d'une attaque terroriste massive, d'un génocide, d'un massacre », a déclaré M. Nasrallah jeudi lors de sa première allocution télévisée depuis l'attaque.

« Les massacres de mardi et mercredi sont un crime de guerre, une déclaration de guerre... vous pouvez l'appeler comme vous voulez », a-t-il déclaré, ajoutant qu'Israël devra faire face à «un châtiment sévère et une punition juste, là où il s'y attend et là où il ne s'y attend pas».

Selon Nasrallah, l'intention délibérée d'Israël était de tuer 4 000 Libanais en l'espace de quelques minutes, mais de nombreux téléavertisseurs étaient hors service, éteints ou rangés.

« Lorsque l'ennemi a planifié cette attaque, il a supposé qu'il y avait au moins 4 000 bipeurs répartis sur l'ensemble du territoire libanais. Cela signifie que l'ennemi avait l'intention d'assassiner 4 000 personnes en une seule minute.

« La même chose s'est répétée le deuxième jour, l'objectif étant de tuer des milliers de personnes portant des appareils radio », a déclaré M. Nasrallah.

Certaines de ces attaques ont eu lieu dans des hôpitaux, des pharmacies, des marchés, des magasins et même des maisons d'habitation, des véhicules privés et des voies publiques où se trouvaient des milliers de civils, y compris des femmes et des enfants.

Nasrallah a indiqué qu'une commission d'enquête approfondie avait été constituée pour étudier tous les scénarios, toutes les possibilités et toutes les théories, et qu'elle était parvenue à une conclusion presque définitive.

« Je peux vous dire avec la plus grande certitude que cet attentat ne nous a pas brisés et ne nous brisera pas. Au contraire, elle ne fera que renforcer notre résolution et notre détermination à poursuivre cette bataille », a-t-il déclaré.

M. Nasrallah a déclaré que l'objectif de l'attentat était de dissuader la résistance libanaise de poursuivre ses opérations contre Israël en solidarité avec les Palestiniens.

« Pourquoi l'ennemi a-t-il fait cela ? Lorsque le déluge béni d'Al-Aqsa a commencé, le front de soutien du Sud-Liban a été ouvert. Ce front a infligé d'énormes pertes à l'ennemi depuis le 8 octobre, comme il l'a admis lui-même à plusieurs reprises », a déclaré M. Nasrallah.

« Le front du Sud-Liban a été très efficace aux côtés des autres fronts de soutien. L'ennemi nous a envoyé à plusieurs reprises des messages pour fermer ce front. Il a eu recours à des menaces de guerre et a tenté d'établir une distinction entre le Liban et Gaza ».

M. Nasrallah a déclaré qu'après la première attaque de mardi après-midi, « l'ennemi nous a envoyé un message par des voies officielles et officieuses, nous menaçant que si nous ne fermions pas notre front, il nous réservait d'autres surprises, et c'est ainsi qu'est arrivée l'attaque de mercredi ».

Par cette attaque, a déclaré M. Nasrallah, l'ennemi voulait que le peuple libanais se retourne contre la résistance.

« Cet objectif a échoué mardi et mercredi, lorsque nous avons tous vu les positions du peuple et des blessés qui espèrent se rétablir pour retourner sur le champ de bataille », a-t-il déclaré.

Nasrallah a remercié les médecins, les responsables et tous ceux qui ont aidé à soigner les victimes des attentats, y compris les personnes qui ont donné leur sang.

« L'un des points positifs de la crise de ces derniers jours est la solidarité et l'unité qui se sont manifestées dans tout le pays », a-t-il déclaré.