Les actions terroristes recevront bientôt une réponse dévastatrice de la part du Front de résistance (commandent iranien)

Dans une lettre adressée au secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, le général de division Salami a déclaré : Lorsque les piliers de la sécurité, du renseignement et de l'armée des criminels dans les profondeurs du régime perfid et usurpateur ont été ébranlés par vos mains au cours de l'année écoulée, en particulier lors de l'opération de l’Arbaïn, l'ennemi, incapable de se confronter directement, a commencé à commettre le crime derrière les fronts et à magnifier les réalisations du crime, dans l'espoir de retarder sa mort et de dissimuler ses scandales successifs aux yeux du monde. Il s'agit là d'une nouvelle défaite majeure.

Il a souligné que l'ennemi, après près d'un an de guerre et de recours à toutes sortes de crimes, et bien qu'il bénéficie du soutien flagrant et ignorant des gouvernements occidentaux, n'a atteint aucun de ses objectifs dans la guerre de Gaza.

Le commandant a souligné que l'ennemi ne tirerait aucun profit des nouveaux attentats terroristes de grande ampleur perpétrés mardi et mercredi de cette semaine en faisant exploser des engins de bipeurs et des dispositifs électroniques contre des femmes, des hommes et des enfants au Liban, soulignant que l'ennemi ne tirerait aucun profit des nouveaux attentats terroristes de grande ampleur perpétrés mardi et mercredi de cette semaine.

Le général de division Salami a condamné ce crime terroriste du régime occupant, qui a conduit au martyre et à la blessure d'un certain nombre de Libanais chers et de combattants de la résistance du Hezbollah.

Il a déclaré que de tels actes terroristes, qui sont sans aucun doute le résultat de l'impuissance, de l'échec et des défaites successives du régime sioniste, recevront bientôt une réponse décisive et dévastatrice de la part du front de la résistance et témoigneront de la disparition complète de ce régime meurtrier et criminel.