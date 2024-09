Le Hezbollah attaque des sites militaires dans le nord d'Israël

Le Hezbollah a déclaré que ses combattants « ont pris pour cible les positions de Hanita et de Ramiya et la caserne de Zarit (à deux reprises) avec des roquettes et des obus d'artillerie et les ont touchées directement ».

Le parti a également annoncé une « attaque aérienne avec un escadron de drones swoop sur les positions d'artillerie de l'ennemi (israélien) dans la colonie de Beit Hillel », visant « les positions de ses officiers et de ses soldats » et « atteignant leurs cibles avec précision ».

Ses éléments « ont lancé une attaque aérienne avec un escadron de drones en piqué sur le nouveau quartier général du commandement de la brigade occidentale dans la caserne de Yarra, et ont atteint les cibles avec précision », a-t-il déclaré.