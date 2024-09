Une cellule terroriste est éliminée alors qu'elle s'infiltrait sur le territoire iranien à partir de la frontière de Mariwan, au Kurdistan

Dans un communiqué publié par le quartier général de Hamza Sayyid al-Shuhada (AS) des forces terrestres des gardiens de la révolution : La nuit dernière, une cellule terroriste qui prévoyait de s'infiltrer en République islamique d'Iran depuis la frontière de Mariwan, dans la province du Kurdistan, a été prise en embuscade et éliminée par les gardes-frontières de la province du Kurdistan.

Il a ajouté : Au cours de cet affrontement, un certain nombre de membres de la cellule ont été tués et blessés, et leur équipement a été confisqué par les forces militaires du pays.

La déclaration se poursuit : Parmi les personnes tuées figure Reboar Karimian, l'un des chefs du groupe terroriste Komala.

Le quartier général de Hamza Sayyid al-Shuhada (AS) des forces terrestres du Corps des gardiens de la révolution islamique ont une nouvelle fois mis en garde les groupes terroristes et leurs mandataires contre l'arrogance mondiale, et ont déclaré qu'ils ne toléreraient aucune action de ces groupes contre la sécurité du pays, et que leur destruction, où qu'il se produise, serait une priorité décisive et urgente.