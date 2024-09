Les BRICS prendront des mesures pour contrer les sanctions unilatérales (ministre iranien de la Justice)

Lors d'une réunion des ministres de la Justice des BRICS à Moscou mercredi soir, 18 septembre, Amin Hossein Rahimi a exprimé l'espoir qu'un renforcement supplémentaire des BRICS serait un outil efficace pour freiner l'abus d'hégémonie des États-Unis.

Il a souligné que l'imposition de sanctions économiques unilatérales et illégitimes contre les nations libres et indépendantes du monde constitue une violation flagrante des principes reconnus du droit international, notamment l'égalité de souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays.

Le Ministre iranien de la Justice évoquant les « effets dévastateurs » de ces sanctions illégales sur les relations internationales, a déclaré qu’elles empêchent les pays d'accéder à leurs ressources financières et limitent le rôle efficace des pays dans les processus basés sur la coopération internationale tels que la lutte contre les effets néfastes du changement climatique et la fourniture de l'aide humanitaire.

"Ces dernières années, les organisations internationales, notamment les Nations Unies et la Cour internationale de Justice, ont confirmé la nature illégale et injuste des mesures coercitives unilatérales et les effets néfastes de l'imposition de sanctions unilatérales sur l'accès des nations aux biens humanitaires", a précisé Rahimi.

"Les BRICS peuvent contribuer à établir efficacement l'État de droit sur la scène internationale tout en faisant face à ces actions illégales", a-t-il conclu.