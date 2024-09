Attaque du Hezbollah sur la base d'Al-Marj : un soldat sioniste tué

Les sources d'information ont rapporté plus de détails sur l'attaque ce jeudi matin 19 septembre, du Hezbollah contre un point de rassemblement des militaires sionistes dans le nord de la Palestine occupée (Israël)

Le correspondant d'Al-Mayadeen au sud du Liban a rapporté qu'une voiture a été prise pour cible dans la zone située entre « Kiryat Shmona et Meskaf Aam».

Les médias israéliens ont également rapporté un grave incident dans le nord, citant une demande d'envoi d'un hélicoptère et de sept ambulances dans la région.

Les sources ont indiqué que six Israéliens avaient été blessés, et qu’il n’y avait plus d’espoir pour l’un d’eux alors que d’autres se trouvent dans un état grave.

Pendant ce temps, l'agence de renseignement militaire du Hezbollah a déclaré dans un communiqué : « Afin de soutenir la forte nation palestinienne à Gaza et d'aider sa courageuse et noble résistance, les combattants de la Résistance islamique à 7h45, heure locale, le jeudi 19 septembre 2024 ont visé un point de rassemblement des militaires israéliens. Nous avons ciblé une position du régime d’Occupation israélien à la base d'Al-Marj avec des armes appropriées, tuant et blessant un certain nombre d'entre.