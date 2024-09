Explosion de bipeurs au Liban : Le ministre des A.E. de la RII rend visite à l'ambassadeur d’Iran blessé à Beyrouth

Selon le rapport de politique étrangère de l’IRNA, le ministre des Affaires étrangères Seyyed Abbas Araghchi a rendu visite le jeudi 19 septembre à l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Liban, Mojtaba Amani, blessé dans l’acte terroriste épouvantable du régime d’Occupation sioniste. Il a également rencontre son médecin, Seyyed Hassan Ghazizadeh Hachemi, dans un hôpital de Téhéran et a parlé avec sur son état de santé.

Lors de la rencontre, Mojtaba Amani, appréciant l'action rapide du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Santé et du Croissant-Rouge de la République islamique d'Iran pour transférer un grand nombre de blessés vers les hôpitaux de notre pays, a brossé un tableau détaillé sur la nature de l’incident terroriste et sa portée.

Son thérapeute Hassan Ghazizadeh Hachemi a également expliqué le processus de traitement de l'ambassadeur de notre pays et s'est dit confiant qu'il pourra bientôt retourner à sa mission.

En outre, le directeur de l'hôpital et les responsables du ministère de la Santé et de l'Éducation médicale, présents à l'établissement depuis l'arrivée des blessés, ont donné des explications sur les autres blessés de cet attaque terroriste et leur processus de traitement.