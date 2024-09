L'approbation par le Leader de la Révolution d'amnistier, de réduire ou de commuer les peines d'environ trois mille condamnés

Le Chef du Pouvoir judiciaire de la République islamique d’Iran, Mohseni Ejeï, dans une lettre adressée au Guide suprême de la Révolution islamique, faisant référence à l'anniversaire de la bienheureuse naissance du noble Prophète de l'Islam (PSL) et de l'Imam Sadiq (PSL), demandant l'amnistie ou la réduction et la commutation de la peine de « 2887 prisonniers» parmi les condamnés des tribunaux publics et de la Révolution, de l'Organisation judiciaire et des Forces armées ainsi que de l’Organisation pénale d’Etat.