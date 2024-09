Nouvelle attaque de missiles du Hezbollah contre des positions militaires sionistes

Le Hezbollah a annoncé dans un communiqué avoir pris pour cible un lieu de rassemblement des soldats du régime d’Occupation dans la colonie de peuplement sioniste d'"Al-Mutla".

Le Hezbollah a ajouté : « Dans cette opération, qui a été menée conformément à notre soutien au peuple opprimé palestinien dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable, les combattants de la Résistance ont visé le lieu de rassemblement des soldats ennemis avec un missile guidé, et ce missile a frappé directement la cible.

Le président a rendu visite aux blessés de l'attentat terroriste du régime sioniste