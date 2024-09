Explosion de bipeurs au Liban : Le président Pezeshkian rend visite aux blessés de l'attentat terroriste israélien

L'ambassadeur du Liban en poste à Téhéran a également accompagné le Président Pezeshkian, pour cette visite au chevet des blessés. Il a remercié à cette occasion le soutien et la solidarité de la République islamique d'Iran au Liban.

Lors des opérations terroristes de mardi et mercredi 17 et 18 septembre au Liban, le régime sioniste a tué au moins 37 citoyens libanais et en a blessé plus de 4 mille autres en faisant exploser des milliers de téléavertisseurs, d'appareils sans fil et de systèmes de communication piégés.