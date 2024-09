Le régime sioniste a atteint un nouveau degré de terreur en faisant exploser des appareils de communication au Liban (Téhéran)

Dans un message publié sur son compte X, Fatemeh Mohajerani a noté que lors de sa visite à l'ambassadeur d'Iran au Liban, Mojtaba Amani a expliqué que les bipeurs explosés sont un moyen de communication courant parmi les citoyens libanais, et que même les étudiants utilisent cet appareil.

La porte-parole iranienne a souligné que le régime infanticide sioniste a appliqué le terrorisme d'État, cette fois-ci au Liban, tout comme il l'a fait à Gaza.

Elle a ajouté qu'Israël a martyrisé des dizaines de civils et blessé des centaines de citoyens libanais en faisant exploser des appareils de communication, et a ainsi montré de nouveaux niveaux de crime et de terreur aux yeux du monde.