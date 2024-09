Nouvelles attaques du régime d’Occupation sioniste contre la banlieue sud de Beyrouth

Téhéran- Les médias arabes ont rapporté l'explosion dans le quartier de Dahiya, au sud de Beyrouth, faisant un certain nombre de morts et de blessés, parmi lesquels des femmes et des enfants, selon les premières informations.

Al Jazeera a annoncé qu'une colonne de fumée s'élevait sur le site de l'explosion. Le réseau Al-Mayadeen a également annoncé que des explosions avaient été entendues dans la région de Dahiya après le tir de plusieurs roquettes depuis un drone israélien. Pendant ce temps, des sources d'information israéliennes ont déclaré que l'attaque avait été menée par un avion de combat F-35. Selon certaines informations, entre deux et quatre roquettes ont touché un bâtiment dont les images sont disponibles sur cette vidéo. Les médias de langue arabe ont rapporté le lieu de l'explosion dans le quartier d'Al-Jamous, près du complexe Qaem (AS) à Beyrouth. L'agence de presse libanaise a annoncé que 5 enfants ont été tués lors de la frappe aérienne israélienne dans la région de Dahiya. Sur la base de données préliminaires, des sources libanaises ont également rapporté qu'un certain nombre de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été blessées lors de l’attaque. La radio de l'armée sioniste a annoncé avoir mené une frappe aérienne "précise" dans la région de Beyrouth.