Plus de détails de l'assassinat d'un haut commandant de la Komalah en Iran

Suite à des rapports fréquents sur les mouvements de groupes terroristes et anti-révolutionnaires et des informations sur leur intention d'entrer sur le territoire iranien, de commettre des actes terroristes et de créer de l'insécurité, la question a été mise à l'ordre du jour des forces de renseignement du commandement des gardes-frontières de la province du Kordestan, a déclaré M. Goudarzi ce vendredi.

La nuit dernière, une équipe du groupe terroriste Komalah, qui prévoyait d'entrer sur le territoire de la République islamique d'Iran, s'est heurtée aux gardes-frontières et, après des échanges de tirs nourris, ils ont tué Ribvar Karimian, l'un des principaux commandants du groupe terroriste Komalah, a ajouté M. Goudarzi.

Un certain nombre d'autres membres de ce groupe ont fui la zone en subissant de lourdes pertes, laissant le matériel derrière eux, a-t-il précisé. Au cours de ce conflit, de grandes quantités d'armes, de munitions, d'explosifs et d'équipements de communication et d'identité ont été découvertes, a-t-il ajouté.