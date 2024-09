Téhéran condamne fermement l'attaque terroriste israélienne contre un immeuble résidentiel à Beyrouth

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran a souligné que l'attaque aérienne barbare et malveillante du régime sioniste sur Beyrouth, peu après l'acte brutal et terroriste de ce régime criminel visant à massacrer massivement le peuple libanais par des appareils de communication piégés, est une grave violation des règles et règlements du droit international et de la souveraineté ainsi que de l'intégrité territoriale et de la sécurité nationale du Liban. »

« Ces actions doivent être condamnées par la communauté internationale dans les termes les plus fermes », a insisté le diplomate.

« Il ne fait aucun doute que le régime sioniste, contrairement à la volonté d’une écrasante majorité des gouvernements et des nations du monde qui sont pour la nécessité d'établir un cessez-le-feu, cherche à intensifier la tension et à développer la géographie de la guerre et du conflit dans la région. Une telle politique malveillante constitue une menace claire et maximale à la paix et à la sécurité internationales », a renchéri Nasser Kanaani.

Le porte-parole de l'appareil diplomatique iranien, annonçant le ferme soutien et la solidarité de la République islamique d'Iran avec la nation, le gouvernement et le mouvement de la Résistance du Liban (Hezbollah) a souligné : « Le gouvernement, le peuple et la Résistance du Liban, malgré les récentes attaques barbares des sionistes, ont prouvé qu'ils ne mettraient jamais fin à leur soutien honorable et source de fierté, au peuple palestinien sans défense et opprimé.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a exprimé l'espoir de voir les pays et les gouvernements qui soutiennent la paix et la sécurité internationales saisir l’occasion lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies pour prendre des mesures décisives visant à arrêter la machine de massacre du régime sioniste contre les opprimés à leurs tête la nation palestinienne et d’autres pays de la région, dont le Liban et la Syrie.