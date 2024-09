L'ambassadeur d'Iran à l’ONU appelle le Conseil de sécurité à mettre un terme aux activités perverses du régime israélien

Amir Saeed Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a déclaré vendredi, heure locale, lors de la réunion du Conseil de sécurité, à propos de la Syrie : « Les attaques terroristes brutales menées par le régime israélien les 17 et 18 septembre dans le but de tuer massivement des civils innocents au Liban, ainsi que dans une partie de la Syrie, constituent une violation flagrante du droit international, en particulier du droit international humanitaire et des droits de l'homme. , et sont l’exemple de crime contre l'humanité. »

Le haut diplomate de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a ajouté : « La République islamique d'Iran condamne fermement ces horribles attaques terroristes et demande au Conseil de sécurité de condamner le régime israélien et de prendre des mesures décisives pour mettre fin à ses activités perverses dans la région. »