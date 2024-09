Aucun démon n’ose attaquer notre sol (Président Pezeshkian)

S’exprimant ce samedi 20 septembre, le Dr Massoud Pezeshkian a déclaré lors de la cérémonie du défilé des forces armées iraniennes : « La Semaine sacrée de la Défense est un rappel du sacrifice des grands martyrs connus et inconnus qui ont sacrifié leur sang pur pour la survie de la Révolution islamique sur cette terre, pour la chère et fière nation de notre pays bien-aimé. Nous leur envoyons nos salutations. »

« Aujourd'hui, c'est la Semaine de la Défense Sacrée et la Semaine de l'Unité. Un modèle qui a su, de pair avec l'unité des forces militaires, du peuple et de tout le peuple cher de notre pays, transformer en désespoir la lâche agression des pays colonialistes, destinée à détruire une Révolution voulue par le peuple », a-t-il ajouté.

Le Président a poursuivi : « Unies et soudées, les forces armées terrestres, aériennes et maritimes, le puissant Corp des Gardiens de la Révolution islamique et tous ceux qui pouvaient défendre le pays sont venus sur le terrain et n'ont pas permis qu'une seule partie du territoire de ce pays tombe entre les mains de l'ennemi. Cela reste à jamais un symbole d'unité. »

Le Dr Pezeshkian a rappelé qu’à cette époque le monde entier mobilisé aux côtés de Saddam, est intervenu et a tenté vainement d'empêcher, et cela par tous ses moyens, d’anéantir la jeune Révolution iranienne, mais la présence du peuple et des forces de la mobilisation populaire, de l'armée héroïque et du puissant CGRI, les a empêchés de s'emparer d'un seul morceau du sol iranien. »

« Aujourd'hui, la puissance de défense et la puissance de dissuasion de l'Iran ont tellement augmenté qu'aucun diable n'ose envahir notre terre bien-aimée », s’est-il félicité.