Israël n’atteindra pas l’objectif d’extension des tensions et de la guerre et recevra la réponse à ses crimes (Araghchi)

Le ministre des Affaires étrangères du 14ème gouvernement de la RII a ajouté : « Dans une situation, il est naturel que le sujet le plus important de nos réunions en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies et des réunions tenues au sein de l'Assemblée générale soit la non-prolifération des armes nucléaires. Le Mouvement des non-alignés, l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), les BRICS, OCE (Organisation de Coopération économique) et... dans tout cela, de notre point de vue, le principal sujet de discussion est le risque de la montée des tensions et les actions criminelles du régime sioniste, auxquelles fait face la communauté internationale et qu’elle doit la neutraliser. »

Araghchi a ajouté : « Les crimes qu'Israël a commis ces derniers jours, les problèmes qui ont surgi au Liban et l'acte d’assassinat qu'ils ont commis vendredi visant Ibrahim Aqil (Haj Abdul Qader), l'un des commandants du Hezbollah, ils sont tous les actions d’un régime désespéré qui se trouve dans une impasse dangereuse et tente d’entraîner toute la région avec lui dans ce marécage. »

Le plus haut diplomate iranien a poursuivi : « S’agissant des questions du Liban, il est naturel que le Hezbollah prenne ses propres décisions et fasse preuve de réactions appropriées. Concernant les autres questions, une décision sera prise en fonction de la problématique. L'assassinat du martyr Ismail Haniyeh (chef du bureau politique du mouvement Hamas) à Téhéran perpétré par l’entité sioniste ne restera pas certainement sans réponse et que l’Iran se réserve le droit d’y répondre. »