Iran : La seule manière de protéger le pays est de « résister et de renforcer l'autorité nationale » (Kanaani)

Réagissant aux évolutions ce samedi 21 septembre, alors que l’Iran commémore le 44ième anniversaire du déclanchement de la guerre imposée de l’Irak de Saddam soutenu par l’Occident (1980-1988), Nasser Kanani a écrit sur le réseau social X : « La Semaine Sainte de la Défense rappelle huit années de défense acharnée des martyrs héroïques, des combattants de la liberté et des guerriers dévoués du pays et de la résistance courageuse du fier peuple iranien contre un régime agresseur soutenu par les mêmes gouvernements qui soutiennent maintenant le régime criminel et d’Occupation d’Israël. » Et les terroristes d’Israël s’acharnent sur le peuple sans défense de Palestine. »

Le porte-parole de l'appareil diplomatique de la RII a ajouté : « L'expérience précieuse de la Défense Sacrée a prouvé aux Iraniens que la seule façon de protéger le pays, l'intégrité territoriale, la sécurité nationale et aussi le cher Islam contre les agresseurs et leurs soutiens maléfiques et pervers est de résister et de renforcer l'autorité nationale. Nous voilà aujourd’hui fort de la culture de la résistance, nous sommes devenus un modèle irremplaçable à suivre pour affronter les agresseurs et les occupants dans la région et dans le monde. »

« Aujourd'hui, l'amitié et la fraternité entre les deux pays et la grande nation civilisée et voisine de l'Iran et de l'Irak sont devenues un modèle privilégié de relations de bon voisinage et peuvent servir de base et de modèle pour renforcer la coopération entre l’Iran et les pays de la région pour faire de la région un centre de paix et du calme ainsi que de coopération en faveur du progrès et du développement », a-t-il conclu.