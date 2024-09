Le régime sioniste sera retiré du cœur de la communauté islamique, Si le monde musulman utilise son pouvoir (Leader)

Coïncidant avec l'anniversaire de la bienheureuse naissance du Grand prophète Mohammad de l’Islam, le très vénéré Mohammad (que la paix soit sur lui et sur sa descendance) et de celui de l'Imam Jafar Sadiq, septième Imam, (que la paix soit sur lui), un groupe de responsables, d'ambassadeurs de pays islamiques et d'invités de la 38e Conférence de l'Unité inter-islamique ont reçu par le leader de la Révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei, ce samedi 21 septembre 2024.

L'Ayatollah Khamenei a déclaré lors de l’audience : « L'une des plus grandes leçons prophétiques est l'édification de la nation et la formation de la nation islamique. Le monde islamique a besoin de cette leçon aujourd’hui. »

Et d’ajouter : « Si nous voulons que notre message d'unité soit considéré comme honnête dans le monde, il doit y avoir une unité entre nous. »

L’Ayatollah Khamenei a poursuivi que la première étape vers l’unité du monde de l'Islam est que les pays islamiques coupent complètement leurs relations économiques avec « cette bande criminelle et terroriste qui dirige la Palestine et a usurpé la terre de Palestine ».



Plus loin dans ses propos, le Leader a rappelé que l'une des plus grandes leçons prophétiques était l'édification de la nation et la formation de la nation islamique: « Le monde islamique a besoin de cette leçon aujourd’hui. »



« Les 13 années de combat à La Mecque du Prophète et de ses fidèles compagnons ont abouti à la constitution d'une Oumma islamique qui nous fait défaut aujourd'hui.



Il existe de nombreux pays islamiques. Près de deux milliards de musulmans vivent dans le monde, mais ils ne peuvent être appelés "Oumma" parce qu'ils ne sont pas coordonnés et ne suivent pas la même ligne.



L'Oumma signifie un groupe de personnes qui, avec la même motivation, marchent sur une même voie vers un même objectif. Ce qui n'est pas notre cas. Nous sommes dispersés. Et le résultat de cette dispersion est la domination des ennemis de l'Islam. »



« Aujourd'hui, tout pays voulant préserver son équilibre est obligé de s'appuyer sur les États-Unis. Si nous n'étions pas tant divisés, aucun pays musulman n'éprouverait le besoin de dépendre des États-Unis », a fait remarquer le Leader de la Révolution islamique.



Et de conclure : « Avec la formation de l’Oumma islamique, les musulmans peuvent conjuguer leur force pour faire disparaître la tumeur cancéreuse qu’est le régime perfide sioniste de la Palestine et détruire l’influence, l’ingérence et la domination arrogante des États-Unis dans la région. »



Le président iranien Massoud Pezeshkian, qui participait également à la rencontre, a déclaré qu'en s'unissant face à nos ennemis, nous ne permettrons en aucun cas aux étrangers de faire ce que bon leur semble dans la région avant de poursuivre qu'en nous unissant contre nos ennemis, quelles que soient les divergences, nous pourrons à la fois faire progresser notre société et notre pays, et les pays musulmans pourront entretenir des relations dignes les uns avec les autres, a déclaré le président iranien, selon qui, les pays musulmans pourront ainsi préserver ensemble leur économie, leur culture, leur commerce et leur sécurité.