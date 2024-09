La position du Yémen dans son soutien à la nation palestinienne est forte et stable (Abdul Malik al-Houthi)

M. Al-Houthi a décrit l'accomplissement de la révolution du 21 septembre comme une réalisation authentique du peuple yéménite dans tous les sens du terme, ajoutant : « La décision de la révolution du 21 septembre est la décision de notre peuple et les objectifs de notre mouvement : La décision de la révolution du 21 septembre est la décision de notre peuple et les objectifs de son mouvement lui appartiennent, ce sont ses espoirs, ses aspirations et ses orientations.

Il a souligné que toutes les activités et positions prises dans le cadre de la révolution du 21 septembre étaient authentiquement yéménites, sans aucune influence ou interférence extérieure : La révolution du 21 septembre a donné des résultats très importants et ses effets et ses prolongements répondront, si Dieu le veut, à tous les espoirs de notre peuple.

Le chef du mouvement Ansarullah a déclaré que les États-Unis sont la première victime de la révolution du 21 septembre, compte tenu de leurs ambitions arrogantes de contrôler entièrement le pays et d'exploiter ses richesses.

Il a souligné que le peuple yéménite avait atteint un grand objectif lors de la révolution du 21 septembre, à savoir la liberté et l'indépendance : Les États-Unis, Israël et ceux qui les suivent se sont tournés vers l'agression contre notre cher peuple au cours de toutes ces dernières années, et cette agression a été globale, au cours de laquelle les agresseurs ont commis les crimes les plus odieux et ont complètement assiégé notre cher peuple.

Il poursuit : L'agression américaine a essayé de reprendre le contrôle de notre pays à travers ses outils qui ont assumé le poids de son péché contre notre peuple, il n'y avait pas de projet pour les agresseurs sauf le projet d'occupation et de contrôle et les sources de la liberté et de l'indépendance de notre peuple, mais les ennemis n'ont pas réussi à reprendre le contrôle de notre pays, et notre cher peuple a préservé cet accomplissement même à un niveau minimum dans sa profondeur stratégique.

Il a souligné que la renaissance du jihad du peuple yéménite est l'une des caractéristiques les plus importantes de l'identité religieuse, et que cette tendance est très désirée et très répandue parmi le peuple yéménite, soulignant en disant : « La position de notre peuple est claire, et nous ne pouvons pas nous en passer : La position de notre peuple est claire, nette, forte et ferme pour soutenir le peuple palestinien en dépit de tous les événements, défis, dangers et conspirations.

Il a ajouté : Notre cher peuple, malgré les crimes terribles et le siège sévère de la coalition d'agression, n'a jamais dévié de son adhésion à la cause centrale du soutien au peuple palestinien, la position et la voix forte de notre peuple ont été présentes au cours des dernières années aux côtés du peuple palestinien, lorsque l'agression israélienne est arrivée dans la bande de Gaza, notre cher peuple, officiellement et populairement, a lancé une position claire pour le djihad dans la voie d'Allah le Tout-Puissant.

Il a souligné que la présence de millions de personnes sur les places ne s'arrête pratiquement pas chaque semaine, sauf dans de rares cas et dans le contexte d'occasions liées à la position pro-palestinienne : « Notre cher peuple n'a pas abandonné sa position envers la Palestine pour une autre raison, et les pressions économiques et même humanitaires ne l'ont pas affecté.

Il a noté que les ennemis ont déclaré leur guerre agressive contre notre cher peuple en soutenant l'ennemi israélien : Les ennemis ont tonné et tonné et ont fait tout ce qu'ils pouvaient et conspirent encore pour faire plus que ce qu'ils ont fait, mais notre peuple n'a jamais reculé, notre peuple n'a pas été comme ceux qui se sont contentés de regarder le peuple palestinien pendant que l'ennemi israélien commettait le crime de génocide.

Si le contrôle américain sur le pays s'était poursuivi, l'état de normalisation aurait été l'état prédominant de la position officielle parce qu'il est lié à la politique américaine et israélienne en matière de droits de l'homme.

Il poursuit : Notre pays a atteint un niveau avancé au niveau des drones et de la puissance navale, de la formation et du développement de la force terrestre et de la production de ses besoins, sans construire et développer les capacités militaires et posséder la force militaire et de sécurité qui dissuade l'ennemi, toute autre construction n'aura aucune protection.

Il a ajouté : Si nous nous tournons dès le début vers la construction économique sans capacités militaires ou de sécurité, alors l'ennemi viendra pour agir militairement et tout détruire, les services qui existaient pour notre peuple étaient limités et ce qui existait au niveau économique également, et pourtant les ennemis se sont tournés vers la destruction.

Il a souligné que quels que soient les crimes et la brutalité méprisable de l'ennemi, il n'atteindra pas ses objectifs, ni en Palestine, ni au Liban, ni dans le reste des fronts de soutien : Dans toutes les étapes passées, les forces du djihad et de la résistance en Palestine et au Liban ont été confrontées à de grands défis, mais elles les ont surmontés avec l'aide et le soutien de Dieu, et l'action continue du djihad et de la résistance, malgré tout ce que l'ennemi a, mais cela l'affecte clairement ainsi que ses espoirs, même vers l'avenir.

Il a souligné que les moudjahidines du Liban et de Palestine et tous les moudjahidines de notre nation croient en l'inévitabilité de la disparition de l'ennemi israélien et au fait qu'il s'agit d'une entité temporaire et dépendante : L'ennemi israélien, avec sa brutalité, sa criminalité, sa corruption, sa tyrannie et le danger qu'il représente pour la société humaine, ne pourra jamais perdurer.

Il a souligné que le bombardement par missiles de la ville occupée de Jaffa la semaine dernière était une opération majeure qui a ébranlé l'ennemi, ajoutant : « Le bombardement par missiles a pénétré dans la ville occupée de Jaffa : Le bombardement de missiles a pénétré tous les systèmes de protection de l'ennemi et constitue une réalisation importante avec le succès de Dieu tout-puissant dans le contexte des exigences de la cinquième phase, le type de bombardement de missiles est répété et continu, Dieu tout-puissant le veut, et nous recherchons, comme nous l'avons dit, ce qui est plus grand.

Il a décrit l'abattage de l'avion de reconnaissance américain MQ-9 comme une réalisation très importante dans le contexte de la confrontation avec les ennemis.