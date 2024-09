Triste incident de la mine de Tabas : Le message de condoléances du Leader de la Révolution

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Je présente mes condoléances aux familles de ces êtres chers et aux habitants de la région pour l'incident amer et triste survenu dans la mine de charbon de Tabas, au cours duquel un certain nombre de travailleurs ont perdu la vie ou ont été blessés. J'insiste pour que l'équipe de secours qui s'est rendue sur les lieux de l'incident de la part des autorités gouvernementales fassent de leur mieux pour les secourir et prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire l'ampleur de cette calamité. Il convient également de prêter une attention immédiate à la situation des blessés.

Seyyed Ali Khamenei

22 septembre 2024

Peut-on lire dans le message de condoléances de l'Ayatollah Khamenei.

Une fuite de méthane survenue samedi soir a provoqué une explosion dans une mine de charbon dans l'est de l'Iran, dans la ville de Tabas, dans la province du Khorasan du Sud, causant la mort de plus de 50 personnes