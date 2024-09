Les ministres des A.E. iranien et saoudien se rencontre en marge de l’AG de l’ONU à New York

Seyyed Abbas Araghchi a rencontré ce dimanche 22 septembre le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan, heure locale. Les deux parties ont discuté des questions bilatérales, régionales et internationales.

La chaîne Al-Arabiya a rapporté à ce propos : « Les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite et d'Iran ont discuté des relations bilatérales et de la situation dans la bande de Gaza lors d'une rencontre en marge de la réunion annuelle des Nations Unies à New York.

Le ministre des Affaires étrangères du 14e gouvernement est arrivé vendredi soir 20 septembre à New York à la tête d'une délégation pour participer à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezeshkian quitte également ce dimanche Téhéran pour New York à la tête d'une délégation et, pour la première fois, il prononcera un discours lors de la réunion annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies au niveau des dirigeants. des 193 membres de cette organisation internationale, mardi soir, heure de Téhéran.