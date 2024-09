Une cellule mercenaire à la solde du régime sioniste neutralisée en Iran par le CGRI : 12 arrestations dans 6 provinces

Selon la source, suite à l'échec scandaleux du régime d’Occupation sioniste et de ses soutiens occidentaux à leur tête les Etats-Unis, à atteindre les objectifs sinistres et démoniaques contre la population de Gaza et du Liban, les dirigeants criminels du régime factice et d’apartheid ont tenté d’étendre la crise à l’Iran afin d'échapper à l’impasse stratégique dans laquelle ils se trouvent aujourd’hui. Ces mercenaires à la solde étaient pénétrés dans le territoire iranien et avait mis à leur ordre du jour la planification et la mise en œuvre d'une série de mesures anti-sécurité dans notre pays.

Afin de contrer cette conspiration des soldats inconnus de l'Imam Zaman (A.S.) dans l'organisation de renseignement du CGRI, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant et de la vigilance, du renseignement, des élites du renseignement et de terrain et des efforts jihadistes et révolutionnaires, un réseau composé de 12 éléments mercenaires et collaborateurs Ce régime, qui entendait mener des mesures anti-sécuritaires contre la population, a été identifié dans 6 provinces et soumis à une attaque décisive des renseignements.