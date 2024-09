Hossein Jaberi Ansari nommé PDG de l’IRNA : message de félicitations du Ministre iranien des A.E.

Voici l’intégrité du message de félicitations du chef de la diplomatie irainienne à l’adresse du nouveau PDG de l’IRNA :

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Honorable frère, M. Dr. Hossein Jaberi Ansari,

Bonjour

Je tiens à vous féliciter pour votre digne nomination au poste de PDG de l'Agence de presse de la République islamique (IRNA).

Compte tenu de vos précieuses expériences dans le domaine des médias, en plus de vos antécédents et expériences professionnelles diplomatiques, je suis convaincu que pendant votre mandat, l'agence de presse IRNA améliorera encore sa position au sein des réseaux d'information iraniens, ainsi que son rôle plus efficace parmi les médias régionaux et internationaux.

Je prie Dieu Tout-Puissant de couronner de succès et d’accomplissements vos efforts, ainsi que ceux de vos collègues laborieux et dévoués au service à l’agence de l’IRNA.

Sans oublier bien sûr d’exprimer ma gratitude et mon appréciation pour les efforts précieux de notre honorable frère, M. Ali Naderi, durant son mandat.

Seyyed Abbas Araghchi

Ministre des Affaires étrangères