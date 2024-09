79ème AG de l’ONU : le Président Pezeshkian à New York

A son arrivée à l'aéroport John F. Kennedy le Président Pezeshkian a été accueilli par Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, Majid Takht Ravanchi et Kazem Gharibabadi, vice-ministres politiques et juridiques et internationaux des Affaires étrangères, Amir Saeed Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies , Zahra Ershadi, représentante adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies et un groupe de diplomates de la République islamique d'Iran en mission au sein de cette organisation internationale.