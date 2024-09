Le message de l'Iran au monde est la paix et la sécurité (Pezeshkian)

À son arrivée à New York pour participer à la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU), en réponse à la question « Quelles sont les questions les plus importantes que vous comptez soulever lors de vos réunions et rencontres avec des responsables étrangers ? », le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré : « Le message de l'Iran au monde est la paix et la sécurité. »

« Au lieu de la guerre et des massacres, nous devrions créer un monde dans lequel tous les hommes peuvent vivre confortablement, quelles que soient leur couleur de peau, leur race et leur origine » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons actuellement n’est pas comme ça ; Il existe deux poids, deux mesures, ce qui entraîne les problèmes auxquels nous sommes confrontés. »

Le président iranien Massoud Pezeshkian est arrivé, lundi matin, à l'aéroport John F. Kennedy de New York, à la tête d'une délégation de haut rang, pour participer à la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU).