La diplomatie iranienne a démenti les propos attribués au Président Pezeshkian par certains médias

Le plus haut diplomate iranien, Seyyed Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a fermement démenti les allégations attribuées par certains médias suites aux entretiens avec le Président de la RII, Masoud Pezeshkian en visite à New York pour participer à l’AG de l’ONU, selon lesquelles « l'Iran est prêt à réduire les tensions avec le régime d’Occupation israélien » et a déclaré : M Pezeshkian n’a jamais fait de telles déclarations en aucun cas. »

Araghchi a souligné que, « contrairement à ce qui a été propagé, Dr Pezeshkian, lors de ses entretiens ce lundi matin (heure locale de NW) avec certains responsables des médias américains, a fermement condamné les crimes du régime d’Occupation sioniste, en cours dans la bande de Gaza et l’agressions israéliennes contre le Liban, et a souligné que ces crimes ne sont conformes à aucune des normes humaines ni internationales et qu’ils doivent être arrêtés. »

Il a également clairement déclaré que ces crimes, notamment l'acte terroriste d’assassinat du martyr Ismaël Haniyeh à Téhéran, ne resteraient pas impuni et sans réponse et que la riposte serait mise en œuvre en temps opportun décidé par l’Iran. »

Araghchi a ajouté : « La République islamique d'Iran ne sera certainement pas indifférente à la récente agression du régime sioniste contre le Liban et défendra et soutiendra le Liban de manière tous azimuts. »

Selon l’IRNA ; dans une tentative d’intoxication médiatique, Bloomberg a affirmé que le président de notre pays avait déclaré lors de ses entretiens avec les médias américains que « l'Iran serait prêt à réduire les tensions avec Israël. »