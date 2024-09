L’Iran soutiendra toute action renforçant la paix et la sécurité dans la région et le monde (Pezeshkian)

Ce lundi matin 23 septembre heure locale, dans le prolongement de ses projets de voyage à New York, dans son hôtel, le Dr Masoud Pezeshkian, lors d'une rencontre avec les membres du groupe The Elders (une organisation non gouvernementale internationale de personnalités publiques connues comme des hommes d'État de haut rang, des militants pour la paix et des défenseurs des droits de l'homme), évoque ses slogans électoraux et précise : « Nous pensons que la coopération est la seule voie de croissance et de progrès pour tous, tant à l'intérieur du pays qu’à l’échelle internationale.

Le Président a ajouté : « Malheureusement, le jour même où j'ai commencé à exercer mes fonctions de Président, le régime d’Occupation sioniste a assassiné notre cher invité officiel, M. Haniyeh, dans le but d’étendre les tensions et les conflits dans la région, et aujourd'hui, après environ un an (depuis le 7 octobre 2023), il continue ses crimes contre les Palestiniens opprimés de Gaza et est de plus en plus enhardi par le mutisme et l’inaction des prétendus défenseurs des droits de l’homme. »

« Et ces derniers jours, en piégeant et abusant une technologie utilisée pour le confort et le bien-être humain, ce régime a mené un autre crime lâche et aveugle et semé une nouvelle terreur », dénonce le président.

The Elders est une organisation non gouvernementale internationale de personnalités publiques connues comme des hommes d'État de haut rang, des militants pour la paix et des défenseurs des droits de l'homme, qui ont été réunis par Nelson Mandela en 2007. Ils se décrivent comme des « dirigeants mondiaux indépendants travaillant ensemble » pour la paix, la justice, les droits de l'homme et une planète durable".

L'objectif que Mandela s'est fixé pour les Aînés était d'utiliser leurs « près de 1 000 ans d'expérience collective » pour trouver des solutions à des problèmes apparemment insurmontables tels que le changement climatique, le VIH/SIDA et la pauvreté, ainsi que « d'utiliser leur indépendance politique pour aider résoudre certains des conflits les plus insolubles du monde ».