L'agression d'Israël ne peut pas empêcher le soutien du Liban à la Palestine (Ansarallah)

Réagissant aux évolutions, le bureau politique d'Ansarallah a souligné dans sa déclaration : « Nous condamnons fermement la poursuite des massacres sanglants perpétrés par l'ennemi sioniste contre les civils au Liban. Les crimes de guerre, le génocide et la dangereuse escalade des violences et des tension menés par l’armée ennemie ne peuvent jamais briser la volonté du peuple résistant libanais.

Le bureau politique d'Ansarallah du Yémen a ajouté : « L'ennemi israélien continue de violer la souveraineté et la stabilité du Liban avec le soutien et le feu vert des États-Unis, et cette arrogance sioniste manifeste son échec au sens vrai du terme sur le front et dans les affrontements militaires.

Dans la suite de cette déclaration, on peut lire : « Nous renouvelons notre solidarité avec le gouvernement et la résistance du Liban et soulignons la volonté de la nation yéménite et de ses forces armées à continuer de soutenir la Palestine sur la base de l'unité des fronts de bataille et au nom de notre responsabilité religieuse. »