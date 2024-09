Représentant du Guide suprême : les jeunes européens et nord-américains veulent rejoindre le front iranien

Le représentant du guide suprême dans les universités iraniennes a poursuivi : « Israël a été exposé aux coups dévastateurs du mouvement de Résistance iranien et de la révolution islamique. Un missile yéménite a brisé toutes les couches de sécurité et de protection du régime sioniste et a atterri à Tel Aviv. »

Selon Rostami, le maintien de l'unité du front de résistance était le rôle le plus important et l'objectif principal, et a poursuivi : « Actuellement, les jeunes élevés dans la civilisation occidentale veulent rejoindre le front avec vous. Le cours de l’histoire est en train de changer. »

Faisant référence au soulèvement des étudiants américains en soutien au peuple opprimé de Gaza, le Religieux a déclaré : « Malgré tous les efforts de l'ennemi et de la propagande médiatique, nous assistons à la formation d'un front de résistance dans la société américaine. Les présidents des universités américaines ont soutenu leurs étudiants. »