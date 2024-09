Le monde ne peut pas rester silencieux face aux crimes sionistes contre les Palestiniens (Téhéran)

New York - IRNA - Kazem Gharibabadi, vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales a condamné fermement les crimes du régime terroriste sioniste contre le peuple opprimé de Palestine et d'autres parties du monde, et a considéré ce régime comme une menace sérieuse à la paix et à la sécurité régionales et internationales, soulignant que le monde ne peut rester silencieux face à ces crimes.