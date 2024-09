Le bilan de l’agression israélienne contre le Liban s’élève à 492 martyrs

Téhéran - IRNA - Le bilan des frappes israéliennes contre l'est et le sud du Liban a atteint 492 martyrs, dont 35 enfants et 58 femmes, et 1645 blessés, selon le ministère libanais de la Santé.

L’entité sioniste a lancé une offensive de grande envergure, lundi 23 septembre, contre le Liban, la plus importante depuis la guerre 2006, a rapporté la chaîne Al-Manar. Depuis le matin et jusque dans la soirée de ce lundi, l’armée d’occupation a lancé plusieurs vagues de raids aériens meurtriers contre le sud et l’est du Liban. Selon le ministère de la Santé, au moins 492 Libanais sont tombés en martyrs dont 35 enfants et 58 femmes et 1.645 ont été blessés. Des dizaines de villages et de localités libanaises des casas de Saïda, Zahrani et Nabatiyeh ont été bombardés, dont entre autres Mays al-Jaba, Aytaroun, Hola, Taybeh, Markaba, Bani Hayan, Jabal Rayhan, les hauteurs de l’Iqlim al-Touffah, al-Teyri, Bint Jbeil, Hanine, Zowtar, Qantara, Safad al-Batikh, Sultaniyeh, Deir Siriane, Baraachite, Majdal Zoun, Yahmor, Zibdine, Zarariyeh, Ghaziyeh, … Dans la Békaa, ont été frappés Baalbek, des régions al-Chaara, Harabta, Hermel, Chmestar, Tarayya, Bouday, Nabi Chite, al-Khodor, Nahleh, al-Kayal,Taalbaya, al-Yamouneh, Jalala,Qaliya, et d’autres. Des raids violents ont eu lieu sur les deux séries montagneuses est et ouest de l’Anti-Liban. L’armée d’occupation israélienne a dit avoir bombardé 1.300 cibles du Hezbollah au sud du Liban et dans la Bekaa sur plusieurs vagues de raids aériens qui ont été menés par des centaines d’avions d’une façon simultanée, d’après les médias israéliens.