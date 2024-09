Nous sommes préoccupés par la propagation du conflit dans toute la région (Pezeshkian)

Lors de sa rencontre avec António Guterres, ce mardi, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré : « Le régime sioniste a assassiné le martyr Haniyeh, l’invité officiel de la République islamique d'Iran a Téhéran, et l’Iran a fait preuve de patience pour empêcher une escalade des tensions, mais après avoir tué au moins 41 000 personnes à Gaza, les sionistes ont maintenant attaqué le Liban et en ont tué un grand nombre. »

« Nous sommes préoccupés par la propagation du conflit dans toute la région » a-t-il ajouté, soulignant que « la République islamique d'Iran cherche toujours à établir une paix et une sécurité stables dans la région avec l'aide des pays voisins. »

Et de poursuivre : « L'Iran ne cherche en aucun cas à se doter d'armes nucléaires. Au cours des 200 dernières années, l’Iran n’a déclenché aucune guerre ni aucun conflit, et recherche toujours une vie dans la paix, la sécurité et le calme. »

Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a également exprimé son espoir que la République islamique d'Iran sera sur la voie du développement sous le 14e gouvernement et que la région du Moyen-Orient connaîtra la paix et la sécurité. »

« Mettre fin à la guerre à Gaza est notre priorité. J'ai répété ce point à plusieurs reprises : le nombre de dégâts et de victimes est sans précédent et les droits des Palestiniens à la fois à Gaza et en Cisjordanie doivent être respectés en mettant fin aux massacres et aux crimes contre le Palestiniens à Gaza. Nous ne devrions pas non plus laisser le Liban devenir un autre Gaza » a-t-il indiqué.