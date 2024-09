L’Iran a le droit de riposter l'assassinat du martyr Haniyeh à tout moment (Zarif)

Le vice-président iranien chargé des Affaires stratégiques, Mohammad Javad Zarif, a déclaré dans une interview accordée à NBC News que l’Iran est prêt à coopérer avec d’autres pays pour mettre fin à la guerre à Gaza.

« Nous voulons avancer vers un monde plus pacifique et plus stable pour nos citoyens et pour les citoyens des autres pays. Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous nous défendrons » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Après l'assassinat du martyr Ismaïl Haniyeh à Téhéran, la communauté internationale nous a demandé de faire preuve de retenue afin de mettre fin à la guerre à Gaza, mais la promesse d'un accord de cessez-le-feu n'a jamais été tenue. »

« L’Iran, qui a fait preuve de retenue après l'assassinat du martyr Ismaïl Haniyeh à Téhéran, l'Iran a le droit de riposter à tout moment » a indiqué Zarif.