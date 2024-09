S’exprimant à l’occasion d’une rencontre avec les représentants des religions divines ce mardi 24 septembre à New York, le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré que « nous vivons dans un monde où on nous ment. »

S’attardant sur les slogans trompeurs scandés par les prétendus pays défenseurs de la liberté, de la démocratie et des droits humains, le président iranien a indiqué que ces mêmes pays ferment les yeux devant les atrocités du régime d’Occupation sioniste qui bombardent et détruisent les innocents, mais il suffit d’arriver un petit incident dans un coin du monde où ils ont des intérêts non-assurés… Ces prétendus défenseurs se mobilisent pour crier Ô mon Dieu! et dénoncer l’inaction et les droits de l’hommes bafoués. »

« Mais vous, vous détruisez les femmes, les enfants, les vieux et les jeunes et vous soutenez avec véhémence les gens les plus fascistes, les plus génocidaires et les plus meurtriers et vous n’avez pas honte », dénonce le Président de la RII.

Dr.Pezeshkian en posant la question, « ont-ils le droit de faire ça ? Cherchez-vous la justice ? », a précisé que la quête de justice ne doit pas être sélective : « Si l'homme et l'humanité recherchent la vérité et la justice, il doit y avoir la vérité et la justice pour tous les êtres humains et non pour une petite partie intéressée. »

En se demandant quelle religion ne recherche pas la justice, il a ajouté : « Mais quelle religion n’est pas pour la justice ? Quelle religion ne veut pas d’honnêteté et de vérité ? Si vous mettez en œuvre l’honnêteté, la vérité et la justice, il n’y aura plus de différends », a insisté M.Pezeshkian.

S’attardant sur le fait que toutes les religions ont la même racine et sont toutes soumises à Dieu, le président a renchéri : « Dans tous les livres célestes, la justice est soulignée et il est promis que la vérité prévaudra et que l’oppression sera vouée à l’échec. Chaque culte attend un sauveur pour mettre en œuvre la justice sur terre », a fait valoir Massoud Pezeshkian avant de souligner : « La terre souffre d'oppression et de l’injustice. Pourquoi une personne devrait-elle ignorer les droits des autres et les violer ? »

Soulignant que si nous mettons en œuvre l’Etat du droit et la justice, nous pouvons être ensemble, le président a poursuivi : « La devise des Nations Unies est la paix, la justice et le développement. Par contre, ces jours-ci au Liban, des femmes et des enfants, des hommes et des vieillards sont bombardés par ceux (et avec la complicité de ceux) qui se posent civilisés, c'est honteux ».

S'adressant toujours aux représentants des religions divines, il a ajouté : « J'espère que ce rendez-vous et votre précieuse présence seront utiles pour donner écho à un message en faveur de l’humanité, de la justice et de l'équité afin de les faire entendre aux prétendus défenseurs de l'équité.

Déclarant que nous ne sommes pas des terroristes, le président a conclu : « Nous ne blessons même pas un oiseau. Nous ne tuons jamais une personne innocente. Nous ne recherchons pas l'agression et la terre d'autrui. Dieu nous a demandé de vivre dans la paix, la bonté, la vérité et l'amour les uns à côté des autres et j'espère voir le rétablissement de la vérité, de la justice et de l'équité dans ce petit monde et les cœurs vidés de haine. »